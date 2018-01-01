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    Порошенко їде у Давос на економічний форум

    У ході роботи форуму президент проведе низку двосторонніх зустрічей з главами держав та урядів
    24-26 січня президент України Петро Порошенко візьме участь у 48-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Згідно з програмою візиту, президент виступить із промовою під час сесії «Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?», візьме участь у
    • Сьогодні, 08:22
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    Виступ президента України Петра Порошенка на Всесвітньому економічному форумі (архівне фото)
    Виступ президента України Петра Порошенка на Всесвітньому економічному форумі (архівне фото)

    У ході роботи форуму президент проведе низку двосторонніх зустрічей з главами держав та урядів

    24-26 січня президент України Петро Порошенко візьме участь у 48-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

    Згідно з програмою візиту, президент виступить із промовою під час сесії «Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?», візьме участь у Неформальному засіданні світових економічних лідерів «Створення спільного майбутнього у розколотому світі» та виступить під час інвестиційної панелі Української асоціації венчурного і приватного капіталу в «Ukrainian House Davos».

    У ході роботи форуму президент України проведе низку двосторонніх зустрічей з главами держав та урядів, керівниками міжнародних фінансових організацій, а також з президентами провідних іноземних компаній та світовими інвесторами.

    Як повідомлялося, Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі відкрився 23 січня. 

    На форум приїде президент США Дональд Трамп. Окрім нього, світову політичну еліту на форумі представлять Еммануель Макрон, Ангела Меркель, Тереза Мей, Жан-Клод Юнкер, Нарендра Моді, Джастін Трюдо, Беньямін Нетаньяху, Петро Порошенко та інші керівники держав і міжнародних організацій. Китай, в минулому році представлений головою Сі Цзіньпіном, цього разу формально рівень представництва істотно знизив, однак керівника секретаріату Провідної малої групи з фінансів та економіки КНР Лю Хе знаючі експерти називають правою рукою глави держави в економічних питаннях.

    Виступ Трампа відбудеться в п'ятницю, 26 січня, в останній день форуму, коли за традицією відбувається сесія за участю глави МВФ і представників найбільших центробанків світу, присвячена перспективам зростання глобальної економіки.

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