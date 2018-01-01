У Давосі відкривається Всесвітній економічний форум

Давоський форум відвідає Петро Порошенко, який зустрінеться з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард

Щорічна сесія Всесвітнього економічного форуму в 48-й раз відбудеться в швейцарському Давосі. Засипаний снігом гірськолижний курорт готується прийняти рекордний за чисельністю десант керівників держав, міжнародних організацій, підприємств і банків. [READ_MORE] При цьому учасникам, які бажають отримати свою частку всесвітньої уваги,



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Давоський форум відвідає Петро Порошенко, який зустрінеться з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард

Щорічна сесія Всесвітнього економічного форуму в 48-й раз відбудеться в швейцарському Давосі. Засипаний снігом гірськолижний курорт готується прийняти рекордний за чисельністю десант керівників держав, міжнародних організацій, підприємств і банків.

При цьому учасникам, які бажають отримати свою частку всесвітньої уваги, потрібно буде сильно постаратися: конкурувати на цей раз доведеться не з ким-небудь, а з Дональдом Трампом. Візит президента США в Давос - явище саме по собі вкрай рідкісне і визначне, а вже від участі Трампа, чий економічний порядок денний рік тому (за відсутності самого першої особи) в Давосі обговорювали практично цілодобово, чекають тільки первополосних новин.

Окрім Дональда Трампа, світову політичну еліту на форумі представлять Еммануель Макрон, Ангела Меркель, Тереза Мей, Жан-Клод Юнкер, Нарендра Моді, Джастін Трюдо, Беньямін Нетаньяху, Петро Порошенко та інші керівники держав і міжнародних організацій. Китай, в минулому році представлений головою Сі Цзіньпіном, цього разу формально рівень представництва істотно знизив, однак керівника секретаріату Провідної малої групи з фінансів та економіки КНР Лю Хе знаючі експерти називають правою рукою глави держави в економічних питаннях.

Виступ Трампа відбудеться в п'ятницю, 26 січня, в останній день форуму, коли за традицією відбувається сесія за участю глави МВФ і представників найбільших центробанків світу, присвячена перспективам зростання глобальної економіки. Вона підходить до чергового Давосу в хорошій формі: випереджаючи відкриття форуму, МВФ підвищив прогноз за темпами зростання світового ВВП в 2018 р до 3,9%. На цьому тлі в Давосі будуть звучати заклики уникнути ейфорії, а також задуматися щодо соціальної спрямованості економічного зростання - на цьому побудував своє традиційне звернення до учасників творець форуму професор Клаус Шваб.

«Десять років по тому (після першого «кризового» Давосу 2008 року - ІФ) ми знову дивимося в майбутнє з оптимізмом, впоравшись з фінансовою кризою і повернувшись до впевненого економічного зростання. Але ми як і раніше перебуваємо в соціальній кризі, і немає сумнівів, що ми живемо в роз'єднаному світі. Оптимізм не повинен дозволити нам забути, що економічне зростання без відновлення «соціального контракту «не стійким», - заявив Клаус Шваб. За аналогією з фінансовим терміном «кількісне пом'якшення» засновник форуму запропонував термін «якісне пом'якшення» - як позначення нової соціальної політики, яка дозволить вирішити назрілі проблеми в цій сфері так само, як кількісне пом'якшення допомогло впоратися з кризою у світовій економіці.

Цього року форум має назву «Створення спільного майбутнього в роз'єднаному світі» (Creating a Shared Future in a Fractured World).