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    Порошенко, Меркель і Макрон зустрінуться 10 травня в Аахені

    10 травня також в Аахені відбудеться вручення міжнародної премії Карла Великого
    Президент України Петро Порошенко зустрінеться з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном в Аахені (Німеччина) 10 травня. «Зустріч трьох відбудеться 10 травня в Аахені», - пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело в Адміністрації президента України в п'ятницю. Цього
    • Сьогодні, 12:29
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    Ангела Меркель і Еммануель Макрон
    Ангела Меркель і Еммануель Макрон

    10 травня також в Аахені відбудеться вручення міжнародної премії Карла Великого

    Президент України Петро Порошенко зустрінеться з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном в Аахені (Німеччина) 10 травня.

    «Зустріч трьох відбудеться 10 травня в Аахені», - пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело в Адміністрації президента України в п'ятницю.

    Цього дня в Аахені відбудеться вручення міжнародної премії Карла Великого, присудженої раніше також президенту Франції в 2018 році за «енергійне бачення нової Європи».

    Раніше Меркель анонсувала переговори лідерів України, Німеччини і Франції в Аахені в травні.

    Також у Кремлі підтвердили, що Путін не братиме участі у переговорах в Аахені.

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