Порошенко, Меркель і Макрон зустрінуться 10 травня в Аахені

10 травня також в Аахені відбудеться вручення міжнародної премії Карла Великого

Президент України Петро Порошенко зустрінеться з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном в Аахені (Німеччина) 10 травня. «Зустріч трьох відбудеться 10 травня в Аахені», - пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело в Адміністрації президента України в п'ятницю. Цього



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Ангела Меркель і Еммануель Макрон

10 травня також в Аахені відбудеться вручення міжнародної премії Карла Великого

Президент України Петро Порошенко зустрінеться з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном в Аахені (Німеччина) 10 травня.

«Зустріч трьох відбудеться 10 травня в Аахені», - пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело в Адміністрації президента України в п'ятницю.

Цього дня в Аахені відбудеться вручення міжнародної премії Карла Великого, присудженої раніше також президенту Франції в 2018 році за «енергійне бачення нової Європи».

Раніше Меркель анонсувала переговори лідерів України, Німеччини і Франції в Аахені в травні.

Також у Кремлі підтвердили, що Путін не братиме участі у переговорах в Аахені.