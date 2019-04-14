Порошенко переконаний, що бранців Кремля звільнять одразу після виборів
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Порошенко підкреслив, що Україна має інструменти, «яким чином забезпечити стійке припинення вогню, яке розпочато має бути вже з 18 квітня»
Президент України Петро Порошенко переконаний, що звільнення заручників Кремля відбудеться після другого туру виборів.
Про це глава держави заявив в ефірі телеканалу «Україна».
«Ми твердо наголосили (під час зустрічей із канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном – ред.) на тому, що відразу ж після завершення другого туру виборів ми скличемо нормандський формат на найвищому рівні. І має бути забезпечено прорив і щодо звільнення полонених – і тут я не маю жодного сумніву, що це відбудеться відразу після виборів, у дуже короткий термін», – зазначив Порошенко.
Водночас він підкреслив, що Україна має інструменти, «яким чином забезпечити стійке припинення вогню, яке розпочато має бути вже з 18 квітня»
Як повідомлялося, під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні 12 квітня Президент України Петро Порошенко заявив, що буде готовий ініціювати саміт у "нормандському форматі" після виборів 21 квітня.
Разом з тим того ж дня за підсумками зустрічей з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель по відеозв'язку з Парижу Порошенко висловив переконання, що переговори у нормандському форматі найближчим часом дозволять вийти на умови повернення миру на Донбасі.
Окрім того, глава держави зазначив, що режим припинення вогню на Донбасі у зв'язку з Великоднем оголосять 18 квітня на Skype-конференції Тристоронньої контактної групи.