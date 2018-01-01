Закон введе додатковий захист прав та інтересів інвесторів

У четвер, 15 лютого, президент України Петро Порошенко підписав закон про корпоративний договір. На це вказують дані законопроекту на сайті українського парламенту. Президент підписав закон «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо корпоративних договорів», який передбачає запровадження нових статей, що



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Закон введе додатковий захист прав та інтересів інвесторів

У четвер, 15 лютого, президент України Петро Порошенко підписав закон про корпоративний договір. На це вказують дані законопроекту на сайті українського парламенту.

Президент підписав закон «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо корпоративних договорів», який передбачає запровадження нових статей, що регламентують укладання договорів акціонерами.

Очікується, що зміни введуть додатковий захист прав та інтересів інвесторів.

«Необхідно зазначити, що світовий досвід свідчить про широке застосування механізмів укладання корпоративних договорів як одного з ефективних засобів захисту прав та інтересів інвесторів», - йдеться в пояснювальній записці до закону.

У тексті закону передбачається, що рішення про укладення договору між акціонерами та/або корпоративного договору, стороною якого є держава, яка володіє акціями від 25 відсотків їх статутного капіталу, приймається відповідним суб'єктом управління державної власності. Якщо таким суб'єктом є господарська структура, рішення приймається наглядовою радою господарської структури або її вищим органом управління.

Також зазначається, що рішення про укладення договору між акціонерами та/або корпоративного договору, стороною якого є господарське товариство, частка держави в якому становить 100 відсотків, і яке володіє 25 відсотками їх статутного капіталу, приймається наглядовою радою такої господарської структури або вищим органом управління господарського товариства, частка держави в якому становить 100 відсотків