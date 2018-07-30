Порошенко підписав закон про маркування органічних продуктів



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Документ спрямовано на вдосконалення українського законодавства та його гармонізацію із чинними у ЄС нормами

Президент України Петро Порошенко підписав Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», ухвалений Верховною Радою 10 липня.

Про це інформує у понеділок прес-служба глави держави.

«Реалізація норм закону забезпечить удосконалення й гармонізацію законодавства України із законодавством Європейського Союзу у сфері виробництва та обігу органічних продуктів та сприятиме створенню прозорих умов господарювання, зменшенню недобросовісної конкуренції, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції та розширенню зовнішніх ринків її збуту», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, законом встановлюються основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, засади правового регулювання органічного виробництва, обігу органічної продукції та функціонування ринку такої продукції.

Крім того, документом визначено правові основи діяльності центральних органів виконавчої влади, суб’єктів ринку органічної продукції та напрями державної політики у зазначених сферах.

10 липня Верховна Рада ухвалила Закон «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції». Законом, зокрема, передбачаються суттєві штрафні санкції за порушення вимог до виробництва, обігу та маркування органічної продукції, а також за невиконання законних вимог щодо усунення порушень.

Закон набуває чинності на наступний день після його опублікування та вводиться в дію через один рік з дня набрання чинності.