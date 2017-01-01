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    Порошенко підписав закон про обов'язкову відеофіксацію під час обшуків

    Закон набуде чинності на наступний день після публікації в офіційному виданні, крім норм про відеозапис під час судових засідань - вони почнуть діяти з початку 2019 року
    Президент України Петро Порошенко підписав так званий закон «Маски-шоу стоп», який зобов'язує силовиків вести відеофіксацію обшуків. Голова держави зробив це в ході зустрічі бізнесменів з владою, передає «Інтерфакс-Україна». «Як відразу ж у нашому середовищі? Дуже просто: про заборону маски-шоу. Ми тоді
    • Сьогодні, 14:12
    • Розсилка
    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Закон набуде чинності на наступний день після публікації в офіційному виданні, крім норм про відеозапис під час судових засідань - вони почнуть діяти з початку 2019 року

    Президент України Петро Порошенко підписав так званий закон «Маски-шоу стоп», який зобов'язує силовиків вести відеофіксацію обшуків. Голова держави зробив це в ході зустрічі бізнесменів з владою, передає «Інтерфакс-Україна».

    «Як відразу ж у нашому середовищі? Дуже просто: про заборону маски-шоу. Ми тоді використовували з вами тоді таку термінологію і ми з вами це зробили. І я хотів би сьогодні у вашій присутності в цей урочистий момент підписати цей історичний документ», - цитують Порошенко.

    Нагадаємо, Верховна Рада 16 листопада ухвалила закон у цілому 312 голосами. Однак у бізнес-середовищі документ критикують за норму, яка дозволяє силовикам вилучати електронні інформаційні системи, якщо є необхідність провести експертне дослідження (наголошують, що тільки так і пояснюють те, що потрібно винести техніку, а не скопіювати необхідні документи).

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