Порошенко побачив, як можна підвищити «мінімалку» до 4 тис. 100 гривень

Нині мінімальна зарплата становить 3 тис. 200 гривень

Президент України Петро Порошенко вважає реальним підвищити мінімальну заробітну плату в Україні до 4100 грн. «За підсумками поліпшення інвестиційного клімату та надходжень до бюджету ми зможемо проаналізувати за підсумками півріччя або трьох кварталів та прийняти рішення про підвищення мінімальної заробітної плати до 4 тис. 100



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Петро Порошенко

Нині мінімальна зарплата становить 3 тис. 200 гривень

Президент України Петро Порошенко вважає реальним підвищити мінімальну заробітну плату в Україні до 4100 грн.

«За підсумками поліпшення інвестиційного клімату та надходжень до бюджету ми зможемо проаналізувати за підсумками півріччя або трьох кварталів та прийняти рішення про підвищення мінімальної заробітної плати до 4 тис. 100 гривень», - сказав Порошенко на другому Всеукраїнському форумі об'єднаних громад в понеділок у Києві.

З 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата становить 3200 грн.

З 1 грудня 2017 року підвищено до 1762 грн розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Нагадаємо, Порошенко похвалився, що при ньому доходи місцевих бюджетів зросли майже втричі.

Джерело: Интерфакс