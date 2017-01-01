Порошенко похвалився, що при ньому доходи місцевих бюджетів зросли майже втричі

Частка місцевих бюджетів у загальному бюджеті складає майже 50%

До кінця 2017 року очікується збільшення власних доходів місцевих бюджетів до 171 мільярда гривень. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час ІІ Всеукраїнського форуму об'єднаних громад «Ініціативи, що змінюють життя». «У 2014 році власні доходи місцевих бюджетів складали 68 мільярдів 600 мільйонів гривень, а до



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Виступ Петра Порошенка на форумі об'єднаних громад

Частка місцевих бюджетів у загальному бюджеті складає майже 50%

До кінця 2017 року очікується збільшення власних доходів місцевих бюджетів до 171 мільярда гривень. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час ІІ Всеукраїнського форуму об'єднаних громад «Ініціативи, що змінюють життя».

«У 2014 році власні доходи місцевих бюджетів складали 68 мільярдів 600 мільйонів гривень, а до кінця поточного року очікується їх збільшення до 171 мільярда. 68 і 171!» - зазначив Порошенко.

Він нагадав: «В середині минулого десятиліття, коли я ще очолював бюджетний комітет, традиційно бюджет подавався з розрахунком частки місцевих бюджетів менше 30%».

«У 2015-ому ця цифра, в перші кроки децентралізації, складала вже 45%. Ми цього року стрімко наблизилися до 50%. Це символічно. Точна цифра 49,3%. 50 на 50. Саме такий баланс ми будемо тримати, баланс загальнонаціональних та місцевих інтересів», - наголосив президент.

Як повідомлялося, 1 грудня в Україні набули чинності зміни до державного бюджету на поточний рік, встановлені законом № 2191-VIII.

1 грудня Кабмін затвердив допрацьований проект дербюджету на 2018 рік.

Джерело: Укрінформ