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    Порошенко подарував Генпрокуратурі нову емблему та прапор

    Емблема ГПУ виглядає як темно-синій круг із срібним мечем на золотих терезах; у центрі малий герб України, а по колу - золоті дубові гілки
    Президент України Петро Порошенко указом №392/2017 від 29 листопада 2017 року затвердив нову емблему та прапор Генпрокуратури. Сьогодні документ опублікували в офіційному виданні «Урядовий кур'єр», указ набув чинності. Так, емблема ГПУ має виглядати, як круг темно-синього кольору, у центрі якого розміщене зображення срібного меча
    • Сьогодні, 10:58
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    Емблема ГПУ виглядає як темно-синій круг із срібним мечем на золотих терезах; у центрі малий герб України, а по колу - золоті дубові гілки

    Президент України Петро Порошенко указом №392/2017 від 29 листопада 2017 року затвердив нову емблему та прапор Генпрокуратури. Сьогодні документ опублікували в офіційному виданні «Урядовий кур'єр», указ набув чинності.

    Так, емблема ГПУ має виглядати, як круг темно-синього кольору, у центрі якого розміщене зображення срібного меча періоду княжої доби вістрям донизу; його накладено на золоті терези. В центрі емблеми - малий герб України, по колу - дві золоті дубові гілки.

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    Прапор Генпрокуратури - прямокутне полотнище темно-синього кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3 із емблемою по центру, при чому емблема займає половину ширини полотнища.

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    Окрім того, президент затвердив порядок використання емблеми та прапору Генпрокуратури: символи розміщують у кабінеті генпрокурора, у залах засідань ГПУ і на інформаційній та сувенірній продукції Генпрокуратури.

    Очільник ГПУ може ухвалити рішення про використання символіки відомства у випадках, не передбачених документом. Зазначимо, раніше на емблемі прокуратури були зображені терези із двома перехрещеними мечами.

     

    Як відомо, 1 грудня відзначається День працівників прокуратури.

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