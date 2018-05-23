Порошенко пообіцяв, що восени перша черга полігона «Широкий лан» буде введена в експлуатацію

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Петро Порошенко поставив завдання ввести в експлуатацію першу чергу комплексу полігону «Широкий Лан» восени цього року

За рік на полігоні «Широкий лан» побудовано 11 казарм, кожна з яких здатна прийняти дві роти

Перша черга комплексу полігона «Широкий лан» у Миколаївській області має бути введена в експлуатацію цієї осені.

Таке завдання поставив президент Петро Порошенко під час відвідання полігона та ознайомлення з ходом будівельних робіт, повідомляє прес-служба глави держави.

«За термін менше, ніж рік побудовано те, що ви бачите сьогодні. Я ставлю завдання, щоб цієї осені перша черга цього комплексу полігона «Широкий лан» була введена в експлуатацію», – сказав Порошенко.

Він подякував усім, хто доклав зусиль до реалізації цього проекту.

«Ви бачите, що тут не гірше, ніж «Яворів» (полігон – ред.). Тільки «Яворів» будували десятки років, а «Широкий лан» будували рік», – зауважив Порошенко.

За його словами, за цей період тут побудовано 11 казарм, кожна з яких здатна прийняти дві роти, і в яких якісно забезпечені побутові потреби.

Водночас він наголосив, що кожна копійка на будівництво витрачалась через систему ProZorro, а якість будівництва приймається відповідальними особами Збройних сил.

У цьому контексті глава держави зауважив, що не всі країни НАТО мають такі умови для військовослужбовців, які створюються на полігоні «Широкий лан».

«Це абсолютно нові підходи, бо одночасно будується велика їдальня, вирішено питання тепло-, енерго-, водопостачання. Військовослужбовець на полігоні зможе прийняти душ, випрати обмундирування, будуть забезпечені всі необхідні побутові умови», – зазначив Президент.

Він висловив сподівання, що тут вже буде застосована нова система харчування військових ЗСУ.

Глава держави зауважив, що також створюються умови для якісного відпочинку військовослужбовців, які проходитимуть тут службу. Крім того, будується бетонна дорога.

За словами Порошенка, все буде присвячено підвищенню боєздатності підрозділів і частин, які тут проходитимуть службу.

«Як то кажуть, це наша відповідь зрадофілам. Ви пам’ятаєте, що звідси, з «Широкого лану» були дуже популярні фото, особливо з наметом, дорога до якого була заповнена талою водою і з підписом: «Усе пропало». Ось це – відповідь Збройних сил України, Міністерства оборони всепропальщикам», – зазначив президент.