Порошенко присвоїв звання генерал-полковника Цигикалу
- 27 Квiтня, 22:47
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Цигикал очолив ДПСУ влітку 2017 року
Президент України Петро Порошенко присвоїв звання генерал-полковника голові Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Петру Цигикалу.
Відповідний указ Порошенка опубліковано на сайті українського президента.
«Присвоїти військове звання генерал-полковника генерал-лейтенанту Цигикалу Петру Олександровичу - голові Державної прикордонної служби України», - йдеться в тексті указу.
Тим же указом Порошенко присвоїв військове звання генерал-майора директору департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби полковнику Юрію Греську, начальнику Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби полковнику Андрію Ігнатьєву і першому заступнику начальника регіонального управління - начальнику штабу Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби полковнику Олегу Цевелєву.
Нагадаємо, Петро Цигикал очолив ДПСУ в липні 2017 року. Він змінив на цій посаді Віктора Назаренка, який пішов у відставку за станом здоров'я. Раніше повідомлялося, що Назаренко втратив свідомість під час виступу президента Білорусі Олександра Лукашенка в Адміністрації президента України. Чиновнику надали медичну допомогу і пізніше госпіталізували.
Зазначалося, що Петро Цигикал брав участь у бойових діях на сході України. Як повідомляли в прес-службі президента України, Цигикал «організував оперативне прикриття в зоні уздовж лінії зіткнення в смузі безпеки в Донецькій і Луганській областях», а також розробив і впровадив нові методи оперативно-розшукової роботи.