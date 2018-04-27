Порошенко присвоїв звання генерал-полковника Цигикалу

Цигикал очолив ДПСУ влітку 2017 року

Президент України Петро Порошенко присвоїв звання генерал-полковника голові Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Петру Цигикалу. Відповідний указ Порошенка опубліковано на сайті українського президента. «Присвоїти військове звання генерал-полковника генерал-лейтенанту Цигикалу Петру Олександровичу - голові Державної



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цигикал очолив ДПСУ влітку 2017 року

Президент України Петро Порошенко присвоїв звання генерал-полковника голові Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Петру Цигикалу.

Відповідний указ Порошенка опубліковано на сайті українського президента.

«Присвоїти військове звання генерал-полковника генерал-лейтенанту Цигикалу Петру Олександровичу - голові Державної прикордонної служби України», - йдеться в тексті указу.

Тим же указом Порошенко присвоїв військове звання генерал-майора директору департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби полковнику Юрію Греську, начальнику Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби полковнику Андрію Ігнатьєву і першому заступнику начальника регіонального управління - начальнику штабу Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби полковнику Олегу Цевелєву.

Нагадаємо, Петро Цигикал очолив ДПСУ в липні 2017 року. Він змінив на цій посаді Віктора Назаренка, який пішов у відставку за станом здоров'я. Раніше повідомлялося, що Назаренко втратив свідомість під час виступу президента Білорусі Олександра Лукашенка в Адміністрації президента України. Чиновнику надали медичну допомогу і пізніше госпіталізували.

Зазначалося, що Петро Цигикал брав участь у бойових діях на сході України. Як повідомляли в прес-службі президента України, Цигикал «організував оперативне прикриття в зоні уздовж лінії зіткнення в смузі безпеки в Донецькій і Луганській областях», а також розробив і впровадив нові методи оперативно-розшукової роботи.