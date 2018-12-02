  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порошенко привітав іудеїв України із Ханукою

    • Розсилка
    Петро Порошенко - Порошенко привітав іудеїв України із Ханукою
    Петро Порошенко

    Одне з найбільших єврейських свят триває вісім днів

    Президент Петро Порошенко привітав іудеїв-жителів України зі святом Хануки, зазначивши, що вони є невід'ємною частиною українського народу.

    Про це повідомила прес-служба Порошенка.

    «Прийміть сердечні вітання з нагоди Хануки. Вогні менори, які запалюють у ці дні в кожній єврейській родині, нагадують нам про перемогу відважного народу над злом та несправедливістю. Це свято пов’язане із торжеством добра і віри, що так необхідні сьогодні, коли наш волелюбний український народ і його невід’ємна частина - єврейська громада - демонструє усьому світові рішучість та мужність у боротьбі проти російської агресії, за незалежність, соборність і процвітання Української держави», - йдеться у привітанні.

    Ханука - одне з найбільших єврейських свят, починається 25-го числа єврейського місяця кіслева і триває вісім днів. Цього року ці дні припадають на період з вечора 2 грудня по 10 грудня 2018 року.

    У це свято іудеї згадують про звільнення і очищення Єрусалимського храму в другому столітті до нашої ери.

    Читайте також
    Петро Порошенко свята незалежність громада іудеї президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ