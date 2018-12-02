Порошенко привітав іудеїв України із Ханукою

Одне з найбільших єврейських свят триває вісім днів

Президент Петро Порошенко привітав іудеїв-жителів України зі святом Хануки, зазначивши, що вони є невід'ємною частиною українського народу.

Про це повідомила прес-служба Порошенка.

«Прийміть сердечні вітання з нагоди Хануки. Вогні менори, які запалюють у ці дні в кожній єврейській родині, нагадують нам про перемогу відважного народу над злом та несправедливістю. Це свято пов’язане із торжеством добра і віри, що так необхідні сьогодні, коли наш волелюбний український народ і його невід’ємна частина - єврейська громада - демонструє усьому світові рішучість та мужність у боротьбі проти російської агресії, за незалежність, соборність і процвітання Української держави», - йдеться у привітанні.

Ханука - одне з найбільших єврейських свят, починається 25-го числа єврейського місяця кіслева і триває вісім днів. Цього року ці дні припадають на період з вечора 2 грудня по 10 грудня 2018 року.

У це свято іудеї згадують про звільнення і очищення Єрусалимського храму в другому столітті до нашої ери.