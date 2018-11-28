Порошенко призначив нового керівника Чернігівської обладміністрації



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Петро Порошенко і Олександр Мисник (праворуч) під час зустрічі 28 листопада

До цього Мисник очолював Менську районну державну адміністрацію

Президент Петро Порошенко представив нового голову Чернігівської обласної державної адміністрації Олександра Мисника.

Про це повідомляється у Twitter президента.

«Пан Мисник має великий досвід роботи на відповідальних посадах в області, ба більше тут народився, і все життя його пов’язане з Чернігівщиною. Вітаю Олександра Петровича з призначенням», – йдеться в повідомленні.

Представив нового голову Чернігівської обласної державної адміністрації Олександра Мисника. Пан Мисник має великий досвід роботи на відповідальних посадах в області, ба більше тут народився, і все життя його пов’язане з Чернігівщиною. Вітаю Олександра Петровича з призначенням. — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 листопада 2018 р.

До цього Мисник очолював Менську районну державну адміністрацію.

Попереднього голову Чернігівщини Валерія Куліча Порошенко звільнив 31 липня 2018 року. Куліча звільнили згідно з поданою ним заявою.