Порошенко призначив нового керівника Чернігівської обладміністрації
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До цього Мисник очолював Менську районну державну адміністрацію
Президент Петро Порошенко представив нового голову Чернігівської обласної державної адміністрації Олександра Мисника.
Про це повідомляється у Twitter президента.
«Пан Мисник має великий досвід роботи на відповідальних посадах в області, ба більше тут народився, і все життя його пов’язане з Чернігівщиною. Вітаю Олександра Петровича з призначенням», – йдеться в повідомленні.
Представив нового голову Чернігівської обласної державної адміністрації Олександра Мисника. Пан Мисник має великий досвід роботи на відповідальних посадах в області, ба більше тут народився, і все життя його пов’язане з Чернігівщиною. Вітаю Олександра Петровича з призначенням.— Петро Порошенко (@poroshenko) 28 листопада 2018 р.
До цього Мисник очолював Менську районну державну адміністрацію.
Попереднього голову Чернігівщини Валерія Куліча Порошенко звільнив 31 липня 2018 року. Куліча звільнили згідно з поданою ним заявою.