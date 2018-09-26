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    Порошенко провів зустріч з американськими бізнесменами

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    Порошенко провів зустріч з американськими бізнесменами

    На зустрічі було представлено окремі бізнес-проекти, які планують реалізувати в Україні найближчим часом

    Американські компанії готові збільшувати інвестиції в Україну як результат відчутних реформ протягом останніх років. Про це заявив президент Петро Порошенко, який нині перебуває у Нью-Йорку на саміті Генасамблеї ООН.

    «Таке запевнення почув під час зустрічі з представниками відомих американських та глобальних компаній, які вже представлені в Україні, або зацікавлені в розвитку бізнесу в нашій країні. Зокрема було приємно почути високу оцінку від представників аграрного бізнесу – вони вважають український ринок найцікавішим та найконкурентнішим у Європі», - розповів Глава держави.

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    Порошенко провів зустріч з американськими бізнесменами
    Порошенко провів зустріч з американськими бізнесменами
    Порошенко провів зустріч з американськими бізнесменами
    Порошенко провів зустріч з американськими бізнесменами

    Під час зустрічі, яка тривала більше двох годин, обговорювалися питання бізнес-клімату, дерегуляції, податкової політики та досягнення останнього року в частині реформ законодавчої сфери.

    «Також були представлені окремі бізнес-проекти, які планують реалізувати в Україні найближчим часом», - запевнив президент.

     

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    Петро Порошенко економіка інвестиції ООН ринок президент
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