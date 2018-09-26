Порошенко провів зустріч з американськими бізнесменами



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На зустрічі було представлено окремі бізнес-проекти, які планують реалізувати в Україні найближчим часом

Американські компанії готові збільшувати інвестиції в Україну як результат відчутних реформ протягом останніх років. Про це заявив президент Петро Порошенко, який нині перебуває у Нью-Йорку на саміті Генасамблеї ООН.

«Таке запевнення почув під час зустрічі з представниками відомих американських та глобальних компаній, які вже представлені в Україні, або зацікавлені в розвитку бізнесу в нашій країні. Зокрема було приємно почути високу оцінку від представників аграрного бізнесу – вони вважають український ринок найцікавішим та найконкурентнішим у Європі», - розповів Глава держави.

Під час зустрічі, яка тривала більше двох годин, обговорювалися питання бізнес-клімату, дерегуляції, податкової політики та досягнення останнього року в частині реформ законодавчої сфери.

«Також були представлені окремі бізнес-проекти, які планують реалізувати в Україні найближчим часом», - запевнив президент.