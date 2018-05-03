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    Порошенко розхвалив «посилене меню» військових (фото)

    У комплект спеціальних реторт-пакетів входитиме безполуменева грілка для розігрівання страв
    Українські військові на Донбасі отримають новий раціон, розроблений за стандартами НАТО. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив президент України Петро Порошенко, опублікувавши фото сніданку, обіду та вечері. «7 різних комплексних раціонів на 7 днів тижня. Відтепер, якщо військовослужбовець знаходиться не біля польової
    • Сьогодні, 10:51
    • Розсилка
    Фото: Facebook Петра Порошенка

    У комплект спеціальних реторт-пакетів входитиме безполуменева грілка для розігрівання страв

    Українські військові на Донбасі отримають новий раціон, розроблений за стандартами НАТО.

    Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив президент України Петро Порошенко, опублікувавши фото сніданку, обіду та вечері.

    «7 різних комплексних раціонів на 7 днів тижня. Відтепер, якщо військовослужбовець знаходиться не біля польової кухні – він все одно має можливість отримати повноцінне, якісне та збалансоване харчування», - зазначив Порошенко.

    За його словами, у посиленому меню будуть перша і друга страви, сухофрукти, шоколад, джеми, мед, кава тощо. Також у комплект спеціальних реторт-пакетів входитиме безполуменева грілка для розігрівання страв.

    «Новий раціон просто неможливо порівняти з попередніми зразками, які навіть близько не мали такого різноманіття і такої якості. Я вже не кажу про ті часи, коли сам проходив строкову службу», - підкреслив Порошенко.

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    Порошенко розхвалив «посилене меню» військових (фото)
    Порошенко розхвалив «посилене меню» військових (фото)
    Порошенко розхвалив «посилене меню» військових (фото)
    Фото: Facebook Петра Порошенка

    Нагадаємо, у міністерстві оборони заявили, що 23 підрозділи Збройних сил України перейшли на харчування «за каталогами», з можливістю індивідуального коригування раціону, відповідно до стандартів НАТО.

    Петро Порошенко ЗСУ НАТО армія Збройні сили України Україна
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