Порошенко розхвалив «посилене меню» військових (фото)

У комплект спеціальних реторт-пакетів входитиме безполуменева грілка для розігрівання страв

Українські військові на Донбасі отримають новий раціон, розроблений за стандартами НАТО. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив президент України Петро Порошенко, опублікувавши фото сніданку, обіду та вечері. «7 різних комплексних раціонів на 7 днів тижня. Відтепер, якщо військовослужбовець знаходиться не біля польової



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Facebook Петра Порошенка

У комплект спеціальних реторт-пакетів входитиме безполуменева грілка для розігрівання страв

Українські військові на Донбасі отримають новий раціон, розроблений за стандартами НАТО.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив президент України Петро Порошенко, опублікувавши фото сніданку, обіду та вечері.

«7 різних комплексних раціонів на 7 днів тижня. Відтепер, якщо військовослужбовець знаходиться не біля польової кухні – він все одно має можливість отримати повноцінне, якісне та збалансоване харчування», - зазначив Порошенко.

За його словами, у посиленому меню будуть перша і друга страви, сухофрукти, шоколад, джеми, мед, кава тощо. Також у комплект спеціальних реторт-пакетів входитиме безполуменева грілка для розігрівання страв.

«Новий раціон просто неможливо порівняти з попередніми зразками, які навіть близько не мали такого різноманіття і такої якості. Я вже не кажу про ті часи, коли сам проходив строкову службу», - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, у міністерстві оборони заявили, що 23 підрозділи Збройних сил України перейшли на харчування «за каталогами», з можливістю індивідуального коригування раціону, відповідно до стандартів НАТО.