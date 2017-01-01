  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Порошенко розповів, коли відбудеться нова зустріч щодо звільнення заручників

    Я вже доручив свої радникам, представникам у тристоронній контактній групі у Мінську організувати зустріч - Порошенко
    На початку наступного року, 10 січня, відбудеться зустріч щодо звільненню заручників, які все ще залишаються в полоні. Про це під час візиту у Головний воєнний клінічний госпіталь до звільнених з полону українців повідомив Президент України Петро Порошенко. «Я вже доручив свої радникам, представникам у тристоронній контактній групі у Мінську
    • Сьогодні, 16:19
    • Розсилка

    Я вже доручив свої радникам, представникам у тристоронній контактній групі у Мінську організувати зустріч - Порошенко

    На початку наступного року, 10 січня, відбудеться зустріч щодо звільненню заручників, які все ще залишаються в полоні. Про це під час візиту у Головний воєнний клінічний госпіталь до звільнених з полону українців повідомив Президент України Петро Порошенко.

    «Я вже доручив свої радникам, представникам у тристоронній контактній групі у Мінську організувати зустріч і прискорити цей процес (звільнення інших заручників - ред.). І 10 числа у нас відбудеться зустріч, щоб ми не зупинялись і продовжували на цій же хвилі», - заявив Порошенко.

    Нагадаємо, раніше Порошенко дав доручення негайно відновити переговори з Російською Федерацією щодо повернення українських громадян, яких утримують в РФ та на непідконтрольних Києву територіях. 

    Джерело: УНН

    Читайте також
    Петро Порошенко обмін полоненими
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ