Порошенко розповів, коли відбудеться нова зустріч щодо звільнення заручників

Я вже доручив свої радникам, представникам у тристоронній контактній групі у Мінську організувати зустріч - Порошенко

На початку наступного року, 10 січня, відбудеться зустріч щодо звільненню заручників, які все ще залишаються в полоні. Про це під час візиту у Головний воєнний клінічний госпіталь до звільнених з полону українців повідомив Президент України Петро Порошенко. «Я вже доручив свої радникам, представникам у тристоронній контактній групі у Мінську



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Я вже доручив свої радникам, представникам у тристоронній контактній групі у Мінську організувати зустріч - Порошенко

На початку наступного року, 10 січня, відбудеться зустріч щодо звільненню заручників, які все ще залишаються в полоні. Про це під час візиту у Головний воєнний клінічний госпіталь до звільнених з полону українців повідомив Президент України Петро Порошенко.

«Я вже доручив свої радникам, представникам у тристоронній контактній групі у Мінську організувати зустріч і прискорити цей процес (звільнення інших заручників - ред.). І 10 числа у нас відбудеться зустріч, щоб ми не зупинялись і продовжували на цій же хвилі», - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко дав доручення негайно відновити переговори з Російською Федерацією щодо повернення українських громадян, яких утримують в РФ та на непідконтрольних Києву територіях.

Джерело: УНН