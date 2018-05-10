Порошенко в Німеччині підняв питання про миротворчу місію на Донбасі

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Фото: прес-служба президента України

«Канцлер Німеччини і президент Франції підтримали позицію України», - заявив президент

Президент України Петро Порошенко обговорив із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном «дорожню карту» імплементації Мінських домовленостей та залучення миротворців ООН у окупованій частині Донбасу.

Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.

«Наголошую на тому, що практика показує, що безпековий компонент Мінських домовленостей неможливо виконати без повноцінної миротворчої місії на окупованому українському Донбасі. Я хотів би подякувати, що і канцлер Німеччини, і президент Франції підтримали цю позицію України. Так само як це зробили і наші американські партнери», - заявив президент на брифінгу за підсумками зустрічі з лідерами Німеччини та Франції.

За словами Порошенка, очікується візит спеціального представника президента США щодо мирного врегулювання в Україні Курта Волкера. «Ми чітко наголошуємо, що росіяни мають підтримати проект резолюції, де була б чітко імплементована «дорожня карта» з урахуванням Мінських домовленостей і з урахуванням миротворців. І це має бути включено в рішення Ради безпеки ООН. Це для нас абсолютно ключова позиція», - підкреслив президент.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель у своїй промові в німецькому Аахені заявила, що партнери продовжать докладати всіх зусиль для відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.