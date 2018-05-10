Зусилля для відновлення суверенітету України будуть продовжені – Меркель
- Сьогодні, 14:34
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В Аахені до початку церемонії вручення премії Карла Великого відбулася тристороння зустріч Порошенка, Меркель і Макрона
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель запевнила, що партнери продовжать докладати всіх зусиль для відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.
Про це вона заявила в німецькому Аахені у своїй промові на честь лауреата премії Карла Великого 2017 року - президента Франції Еммануеля Макрона, повідомляє «Укрінформ».
«Ми знаємо, що для розв'язання міжнародних конфліктів часто потрібно багато часу, але ми будемо і надалі докладати зусиль для того, щоб забезпечити суверенітет і територіальну цілісність України», - заявила Меркель.
Вона також привітала присутність в Аахені президента України Петра Порошенка.
Як повідомлялося, в Аахені до початку церемонії вручення премії Карла Великого відбулася тристороння зустріч Порошенка, Меркель і Макрона.