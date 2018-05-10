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    Зусилля для відновлення суверенітету України будуть продовжені – Меркель

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    Еммануель Макрон, Ангела Меркель та Петро Порошенко в Аахені 10 травня 2018
    Еммануель Макрон, Ангела Меркель та Петро Порошенко в Аахені 10 травня 2018

    В Аахені до початку церемонії вручення премії Карла Великого відбулася тристороння зустріч Порошенка, Меркель і Макрона

    Канцлерка Німеччини Ангела Меркель запевнила, що партнери продовжать докладати всіх зусиль для відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

    Про це вона заявила в німецькому Аахені у своїй промові на честь лауреата премії Карла Великого 2017 року - президента Франції Еммануеля Макрона, повідомляє «Укрінформ».

    «Ми знаємо, що для розв'язання міжнародних конфліктів часто потрібно багато часу, але ми будемо і надалі докладати зусиль для того, щоб забезпечити суверенітет і територіальну цілісність України», - заявила Меркель.

    Вона також привітала присутність в Аахені президента України Петра Порошенка.

    Як повідомлялося, в Аахені до початку церемонії вручення премії Карла Великого відбулася тристороння зустріч Порошенка, Меркель і Макрона.

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