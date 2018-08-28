Порошенко у вересні виступить на Генасамблеї ООН



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На думку Єльченка, президент у своєму виступі буде «боротися за ухвалення рішення щодо розгортання на Донбасі миротворчої операції під мандатом ООН»

Президент України Петро Порошенко 26 вересня виступатиме на Генеральній асамблеї ООН. Про це під час брифінгу повідомив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.

«26 числа наш президент виступатиме на Генеральній асамблеї, одразу після обідньої перерви. Зрозуміло, що виступ буде стосуватись не лише питань чисто ООНівських, а тих, які цікавлять Україну. І в першу чергу, я думаю, що буде наголошено те, на чому президент наголошує постійно - що ми будемо продовжувати наполегливо вимагати, боротися за ухвалення рішення щодо розгортання на Донбасі миротворчої операції під мандатом ООН», - заявив Єльченко.

Також дипломат повідомив, що під час цієї сесії Україна буде наполягати на ухваленні спеціальної декларації ООН щодо Голодомору.

«Крім цього, я думаю, президент обов'язково згадає тему Голодомору, оскільки цього року виповнюється 87 років з часу з цієї трагедії, і ми будемо пробувати підготувати і схвалити під час цієї сесії спеціальну декларацію Генасамблеї ООН, присвячену цій темі», - зазначив Єльченко.

Раніше повідомлялося, що в Організації Об'єднаних Націй закликали владу РФ негайно звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова.

Джерело: УНН