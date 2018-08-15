В ООН закликали Росію негайно звільнити Сенцова



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Наразі експерти ООН контактують з російськими органами влади щодо звільнення Сенцова

В Організації Об'єднаних Націй закликали владу РФ негайно звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова. Про це йдеться в повідомленні від 15 серпня на сайті Верховного комісара ООН з прав людини.

«Експерти ООН закликали російську владу негайно і без будь-яких умов звільнити Олега Сенцова, висловлюючи серйозну стурбованість щодо його фізичного та морального стану», - йдеться в повідомленні.

Експерти закликали Кремль забезпечити негайне надання Сенцову необхідного медичного лікування «на основі його повної та свідомої згоди».

«Життя Сенцова знаходиться перед неминучою загрозою. Він оголосив про голодування на знак протесту внаслідок судового процесу і засудження, що не відповідають міжнародному праву. Ми закликаємо російську владу звільнити його без умов у терміновому порядку», - сказали експерти.

Зазначається, що наразі експерти ООН контактують з цього приводу з російськими органами влади.

Нагадаємо, у відповіді матері Сенцова від Управління із забезпечення конституційних прав громадян при Адміністрації президента РФ зазначили, що український політв'язень Олег Сенцов має самостійно звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням про помилування для початку відповідної процедури.

Раніше повідомлялося, що російська правозахисниця і журналістка Зоя Свєтова 14 серпня зустрілася з українським політв’язнем Олегом Сенцовим в колонії.

У ніч на 12 серпня російська журналістка Вікторія Івлєва написала у Facebook, що Олег Сенцов, «здається, врятований» і нібито літак із ним вилетів із Салехарда – центру Ямало-Ненецького автономного округу, де український режисер перебуває в ув’язненні в колонії в місті Лабитнангі. Це повідомлення широко розповсюдили в соцмережах.

Але пізніше вночі вона додала, що ніякої нової інформації не має, а потім визнала: «Починаю підозрювати, що над нами, можливо, непогано насміялися».

У неділю вранці в управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі заявили кільком російським агентствам, що інформація журналістки не відповідає дійсності, і Сенцов продовжує знаходитися в колонії.