Порошенко: в Україні - тривожна тенденція до згортання демократії



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Петро Порошенко

Депутатів намагаються позбавити можливостей для законотворчої роботи, зазначив Порошенко

П"ятий президент України Петро Порошенко заявив, що в Україні спостерігається тривожна тенденція до згортання демократії.

Про це Порошенко говорив з президентом СКУ Павлом Гродом та делегацією Світового конгресу Українців, повідомляється на його сторінці в Facebook.

«Спроба позбавити співголову фракції «ЄС» Ірину Геращенко права участі у засіданнях Верховної Ради демонструє доволі тривожну тенденцію до згортання демократії в Україні. Ми бачимо, що депутатів намагаються позбавити можливостей для законотворчої роботи», - підкреслив п"ятий президент України.

Він також зазначив, що викликом для України залишається звільнення усіх українських заручників Кремля.

Водночас це не можна розглядати підставою для пом’якшення міжнародних санкцій проти Росії, оскільки вони були введені за підрив територіальної цілісності України та невиконання Мінських домовленостей.

«Наша спільна позиція з представниками СКУ: українська влада на саміті НАТО в Лондоні має вимагати порушення питання про надання Україні Плану дій щодо членства. «Європейська солідарність» не зраджує своїм принципам – Україні необхідно продовжувати курс до ЄС та НАТО. Дякую Павлу Гроду та Світовому конгресу українців за тверду підтримку на цьому шляху», - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, у Верховній Раді у вівторок, 10 вересня, виникла конфліктна ситуація навколо виступу народного депутата фракції «Європейська солідарність» Ірини Геращенко.

У Геращенко виключили мікрофон після того, як нардеп порівняла нинішній парламент із кримським у 2014 році. «Друзі, ви знаєте, п’ять років тому «зеленые человечки» захопили Крим, зараз «зеленые человечки» захоплюють український парламент. І насправді повністю його перекреслюють», - сказала Геращенко.

У відповідь на це спікер Ради Дмитро Разумков заявив: «При всій повазі, я думаю, що не варто порівнювати народних депутатів з тим, що ми спостерігали в 2014 році. Це неприпустимо в парламенту нашої держави».