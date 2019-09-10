Геращенко з трибуни Ради заявила, що «зелені чоловічки» захоплюють парламент



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Геращенко в Раді, 10 вересня Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

На підтримку Геращенко до парламентської трибуни вийшли народні депутати з фракції «Європейська солідарність»

У Верховній Раді у вівторок, 10 вересня, виникла конфліктна ситуація навколо виступу народного депутата фракції «Європейська солідарність» Ірини Геращенко.

У Геращенко виключили мікрофон після того, як нардеп порівняла нинішній парламент із кримським у 2014 році. «Друзі, ви знаєте, п’ять років тому «зеленые человечки» захопили Крим, зараз «зеленые человечки» захоплюють український парламент. І насправді повністю його перекреслюють», - сказала Геращенко.

У відповідь на це спікер Ради Дмитро Разумков заявив: «При всій повазі, я думаю, що не варто порівнювати народних депутатів з тим, що ми спостерігали в 2014 році. Це неприпустимо в парламенту нашої держави».

На підтримку Геращенко до парламентської трибуни вийшли народні депутати з фракції «Європейська солідарність», яких закликала йти на допомогу нардеп Ірина Луценко.

Петро Порошенко звернувся до Разумкова з проханням дати Геращенко завершити свій виступ.

Коли Геращенко включили мікрофон, вона попросила дві хвилини і продовжила словами, що «Верховна Рада незалежної України перетворюється на парламент АРК Крим».

Народні депутати фракції «Слуга народу» почали скандувати «Вибачення!».

«Я прошу голову парламенту заспокоїти свій югенд. І не давати права перекрикувати опозицію», сказала Геращенко.

Після завершення її виступу Разумков процитував регламент і наголосив, що «в сесійній залі, як і в будь-якому іншому місці нашої держави, неприпустимі образи».

Згодом Геращенко у Facebook подякувала колегам «за захист парламентаризму і позицію».

«Нас в ВР лише 27. Але яких 27. Таки парламентський спецназ. Дякую всім колегам з « Європейської Солідарності» за захист парламентаризму і позицію. Колись слуги зрозуміють, що, насправді, сьогодні ми захищали і їх право бути депутатами, а не кнопками», - написала нардеп.

Як повідомлялось, у вівторок Рада прийняла закон про імпічмент президента.

Нагадаємо, Верховна Рада має намір заборонити індивідуальне внесення депутатами парламенту постанов про скасування рішення Ради про прийняття закону в цілому.

Джерело: Українська правда