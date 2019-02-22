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    Порошенко відвідає штаб-квартиру ЛитПолУкрбригу

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    Петро Порошенко&nbsp;<span>проведе тристоронній саміт з президентами Республіки Польща та Литовської Республіки</span> - Порошенко відвідає штаб-квартиру ЛитПолУкрбригу
    Петро Порошенко проведе тристоронній саміт з президентами Республіки Польща та Литовської Республіки

    На 22 лютого запланований робочий візит Порошенка до Республіки Польща

    22 лютого 2019 року Президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Республіка Польща з метою відвідання штаб-квартири литовсько-польсько-української бригади (ЛитПолУкрБриг).

    Про це повідомляє прес-служба глави держави.

    Як зазначається, в ході візиту Порошенко проведе тристоронній саміт з президентами Республіки Польща  А.Дудою та Литовської Республіки Д.Грібаускайте.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у четвер, 21 лютого, почнеться офіційний дводенний візит президента Литви Далі Грибаускайте до Польщі. Вона, зокрема, обговорить створення Польсько-литовської ради міністрів оборони.

    Крім того, метою візиту Грібаускайте до Польщі буде підписання двох договорів - про обмін інформацією щодо моніторингу повітряного простору, а також про афіліацію бригад Польщі та Литви всередині НАТО.

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