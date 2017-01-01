Порошенко вшанував пам'ять жертв Голодомору
- 25 Листопада, 12:39
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Розсилка
Глава держави поклав композицію із колосків та калини до пам'ятного хреста на Михайлівській площі
Президент Петро Порошенко вшанував пам'ять жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років. Про це інформує Банкова.
Глава держави поклав композицію із колосків та калини до пам'ятного хреста на Михайлівській площі у Києві.
Пам'ять загиблих у ті страшні роки Петро Порошенко вшанував ставши на коліно та хвилиною мовчання.
Сьогодні, у День пам'яті жертв голодоморів, також відбудуться заходи біля меморіального знаку «Свіча пам’яті» Національного музею «Меморіал пам’яті жертв голодомору в Україні». О 16 годині пройде загальнонаціональна акція «Запали свічку».
Нагадаємо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.
День пам’яті жертв Голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років. У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.