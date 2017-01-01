Порошенко вшанував пам'ять жертв Голодомору

Глава держави поклав композицію із колосків та калини до пам'ятного хреста на Михайлівській площі

Президент Петро Порошенко вшанував пам'ять жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років. Про це інформує Банкова. Глава держави поклав композицію із колосків та калини до пам'ятного хреста на Михайлівській площі у Києві. Пам'ять загиблих у ті страшні роки Петро Порошенко вшанував ставши на коліно та хвилиною мовчання. Сьогодні, у День пам'яті