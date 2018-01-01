Порошенко вже більше року не підписує свій же закон про 100% гарантії вкладів в держбанках

Президент зареєстрував даний законопроект в парламенті 19 грудня 2016 року і визначив як невідкладний для позачергового розгляду

Направлений на підпис президента України 22 грудня 2016 року закон про надання державної гарантії 100% всіх вкладів громадян у всіх державних банки (Приватбанк та Укрексімбанк) за станом на 2 січня 2018 року ще не підписаний Петром Порошенком. Про це йдеться у відповіді АП на інформаційний запит «Українських Новин». «За



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Петро Порошекно

Президент зареєстрував даний законопроект в парламенті 19 грудня 2016 року і визначив як невідкладний для позачергового розгляду

Направлений на підпис президента України 22 грудня 2016 року закон про надання державної гарантії 100% всіх вкладів громадян у всіх державних банки (Приватбанк та Укрексімбанк) за станом на 2 січня 2018 року ще не підписаний Петром Порошенком. Про це йдеться у відповіді АП на інформаційний запит «Українських Новин».

«За інформацією, наданою Головним департаментом документального забезпечення, Закон України №1790-VII від 22 грудня 2016 року «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо гарантування державою вкладів фізичних осіб» перебуває на розгляді», - йдеться у відповіді.

Президент Петро Порошенко зареєстрував даний законопроект в парламенті 19 грудня 2016 року і визначив як невідкладний для позачергового розгляду.

У пояснювальній записці він зазначив, що відповідні кроки держави повинні стати прикладом для наслідування іншими власниками банків і сприяти посиленню захисту інтересів клієнтів банків.

Рада прийняла законопроект на наступний день після його внесення - 20 грудня 2016 року, а вже 22 грудня 2016 він був підписаний головою парламенту Андрієм Парубієм і направлений на підпис Президенту.

Згідно Конституції, президент зобов'язаний підписати закон або повернути в Раду зі своїми пропозиціями для повторного розгляду протягом 15 днів після отримання.

14 травня поточного року, відповідаючи на прес-конференції на запитання Українських Новин про причини порушення встановлених Основним законом строків, Порошенко відповів, що підпише цей закон.

«Ми намагалися ретельно прорахувати можливі ризики, пов'язані з підписанням і введенням в дію закону про гарантування вкладів в Приватбанку. Закон буде підписаний, вето я застосовувати не буду, і вкладникам нічого не загрожує», - сказав він пів року тому.