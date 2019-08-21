Порошенко з родиною полетів на відпочинок до Норвегії - ЗМІ
Порошенко разом з родиною відпочиває в Норвегії
Порошенка бачили в аеропорту норвезького міста Олесунн
П’ятий президент Петро Порошенко разом з родиною вирушив на відпочинок у норвезьке місто Олесунн, відомий центр риболовецького туризму.
Як повідомляють 21 серпня Українські Новини, Порошенка бачили після прибуття чартерним рейсом у місцевому аеропорту «Вігра».
«Він прилетів у неділю 18 серпня о 12.26 за місцевим часом з Києва, аеропорт «Жуляни». Чартерним Bombardier Learjet 60 з бортовим номером T7-ISH», - розповіло джерело.
На цьому ж борту Порошенко був у березні 2016 року, коли здійснював переліт на приватному літаку Bombardier Learjet 60XR з бортовим номером T7-ISH в Малагу (Іспанія).
Цей літак належить до комерційної авіації, здійснює чартерні перельоти й базується в аеропорту Київ (Жуляни). Нинішній власник борту не афішується, хоча в 2017-2018 роках він був задіяний у перельотах з польотними листами авіакомпанії «Анда ейр».