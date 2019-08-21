Порошенко з родиною полетів на відпочинок до Норвегії - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порошенко разом з родиною відпочиває в Норвегії Фото: Укрінформ

Порошенка бачили в аеропорту норвезького міста Олесунн

П’ятий президент Петро Порошенко разом з родиною вирушив на відпочинок у норвезьке місто Олесунн, відомий центр риболовецького туризму.

Як повідомляють 21 серпня Українські Новини, Порошенка бачили після прибуття чартерним рейсом у місцевому аеропорту «Вігра».

«Він прилетів у неділю 18 серпня о 12.26 за місцевим часом з Києва, аеропорт «Жуляни». Чартерним Bombardier Learjet 60 з бортовим номером T7-ISH», - розповіло джерело.

На цьому ж борту Порошенко був у березні 2016 року, коли здійснював переліт на приватному літаку Bombardier Learjet 60XR з бортовим номером T7-ISH в Малагу (Іспанія).

Цей літак належить до комерційної авіації, здійснює чартерні перельоти й базується в аеропорту Київ (Жуляни). Нинішній власник борту не афішується, хоча в 2017-2018 роках він був задіяний у перельотах з польотними листами авіакомпанії «Анда ейр».