  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порошенко з родиною полетів на відпочинок до Норвегії - ЗМІ

    • Розсилка
    <p>Порошенко разом з родиною відпочиває в Норвегії</p> - Порошенко з родиною полетів на відпочинок до Норвегії - ЗМІ

    Порошенко разом з родиною відпочиває в Норвегії

    Фото: Укрінформ

    Порошенка бачили в аеропорту норвезького міста Олесунн

    П’ятий  президент Петро Порошенко разом з родиною вирушив на відпочинок у норвезьке місто Олесунн, відомий центр риболовецького туризму.

    Як повідомляють 21 серпня Українські Новини, Порошенка бачили після прибуття чартерним рейсом у місцевому аеропорту «Вігра».

    «Він прилетів у неділю 18 серпня о 12.26 за місцевим часом з Києва, аеропорт «Жуляни». Чартерним Bombardier Learjet 60 з бортовим номером T7-ISH», - розповіло джерело.

    На цьому ж борту Порошенко був у березні 2016 року, коли здійснював переліт на приватному літаку Bombardier Learjet 60XR з бортовим номером T7-ISH в Малагу (Іспанія).

    Цей літак належить до комерційної авіації, здійснює чартерні перельоти й базується в аеропорту Київ (Жуляни). Нинішній власник борту не афішується, хоча в 2017-2018 роках він був задіяний у перельотах з польотними листами авіакомпанії «Анда ейр».

    Читайте також
    Петро Порошенко Київ відпочинок Норвегія Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ