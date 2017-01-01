Порошенко запропонував шість кандидатів на голову Конституційного суду

З червня 2017 року обов'язки голови Конституційного суду виконує Кривенко

Конкурсна комісія визначилася з претендентами на посаду судді Конституційного суду за квотою президента України. Про це повідомляє прес-служба президента. У пріорітетності вказано прізвища кандидатів «за результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами, результатами спецперевірки і співбесіди».



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Судді Конституційного суду України

З червня 2017 року обов'язки голови Конституційного суду виконує Кривенко

Конкурсна комісія визначилася з претендентами на посаду судді Конституційного суду за квотою президента України.

Про це повідомляє прес-служба президента.

У пріорітетності вказано прізвища кандидатів «за результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами, результатами спецперевірки і співбесіди».

Зокрема, за квотою президента на голову КСУ пропонують:

Сергія Головатого

Василя Лимака

Анжеліку Крусян

Павла Любченка

Сергія Чеховича

Оксану Грищук

Наразі обов'язки голови КСУ продовжує виконувати Віктор Кривенко.

Голову апеляційного суду Запорізької області Віктора Городовенка обрано до складу Конституційного суду України за квотою з’їзду суддів, який відбувся 13 листопада.

Нагадаємо, Рада суддів поки рекомендувала шістьох кандидатів на посаду судді КСУ.

Як повідомлялося, вибори голови Конституційного суду України на спеціальному пленарному засіданні суду 2 листопада не відбулися.

З 18 березня 2014 по 18 березня 2017 року головою Конституційного суду був Юрій Баулін.

18 березня 2017 року термін його повноважень на цій посаді закінчився, але він став виконуючим обов'язки голови суду як старший за віком суддя.

3 червня 2017 Баулін був звільнений у зв'язку із закінченням 9-річного терміну суддівських повноважень.

В цей день посаду в. о. голови Конституційного суду зайняв наступний за старшинством суддя Віктор Кривенко.

При цьому КС у травні поточного року не зміг на виборах обрати голову суду, так як претендентам не вистачило більшості голосів.

Відповідно до законодавства КС повинен був обрати голову суду до 18 травня поточного року.