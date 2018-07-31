Порошенко заявив про жорстку відповідь Кремлю «за Крим»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент повідомив, що доручив МЗС посилити роботу «щодо подальшого посилення санкцій проти російського агресора»

Президент України Петро Порошенко схвалив рішення Ради Євросоюзу щодо запровадження санкцій проти шести компаній, причетних до незаконного будівництва Кримського мосту.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«У поєднанні з червневим рішенням Ради ЄС продовжити увесь «кримський пакет» санкцій проти Росії до 23 червня 2019 року та історичною «Декларацією Помпео» Кремль отримав жорстку і потужну відповідь на питання приналежності та статусу Криму», - заявив Порошенко.

Президент повідомив, що доручив МЗС посилити роботу «щодо подальшого посилення санкцій проти російського агресора та будь-яких фізичних чи юридичних осіб, які пов’язані зі спробою анексії та тимчасової окупації українського Криму».

Нагадаємо, Європейський Союз застосував санкції щодо шести російських компаній через будівництво Керченського мосту з Росії до окупованого Кримського півострова. Їх перелік у вівторок, 31 липня, опубліковано в Офіційному журналі ЄС.