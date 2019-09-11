Порошенко заявив, що члени ЦВК довели свій професіоналізм



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Порошенко зазначив, що рішення про розпуск Центральної виборчої комісії є політично вмотивованим

Політично вмотивоване рішення про розпуск ЦВК несумісне з демократичними принципами розвитку країни.

Про це у Facebook написав Петро Порошенко.

«Рішення про розпуск Центральної виборчої комісії є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами розвитку країни. Про це говорили з тимчасово повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором. Під час президентських і парламентських виборів члени ЦВК довели свій професіоналізм і неупередженість», - зазначив п'ятий президент України.

Він повідомив, що на зустрічі з Тейлором також обговорювалася важливість звільнення українських заручників Кремля. При цьому наголошувалося, що це не є підставою розглядати перспективи пом’якшення чи зняття санкцій проти РФ, адже вони були запроваджені за порушення територіальної цілісності України та невиконання Мінських домовленостей.

«Для нас важливо відчувати підтримку Сполучених Штатів Америки на міжнародній арені», - додав Петро Порошенко.

Нагадаємо, 11 вересня комітет Верховної ради України з питань організації державної влади рекомендував парламенту схвалити подання президента Володимира Зеленського з приводу дострокового розпуску складу Центральної виборчої комісії.

Очікується, що парламент розгляне це питання 12 вересня.

Верховна Рада України затвердила нинішній склад Центральної виборчої комісії України близько року тому – 20 вересня 2018-го.