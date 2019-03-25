Порошенко заявив, що РФ буде змушена ввести миротворців ООН на Донбас
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Миротворці будуть гарантами виконання мінських домовленостей, зазначив Порошенко
Росія буде змушена погодитися на введення миротворців Організації об'єднаних націй на окуповану територію Донбасу.
Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю «Прямому».
Порошенко нагадав, що раніше РФ підписала мінські угоди, які передбачають введення миротворців ООН на Донбасі.
«Росія змушена буде прийняти рішення про миротворців ООН. Миротворці, які витиснуть окупаційні війська Росії з окупованої території, які роззброять незаконні збройні формування, які забезпечать виведення важкої техніки і артилерії з окупованої території, забезпечать встановлення кондицій безпеки для початку політичного процесу, які повернуть український контроль над не контрольованою ділянкою українсько-російського кордону Всі ці пункти є в підписаних Путіним мінських домовленостях. І сьогодні миротворці будуть гарантами виконання цих положень», - сказав Порошенко.
За словами президента, після того, як буде сформований компонент з безпеки - «ми почнемо політичний компонент, коли політичні партії України згідно з українським виборчим законодавством зможуть провести вибори місцевих органів влади і таким чином розпочати процес реінтеграції Донбасу».
Крім того, в України є план по деокупації не тільки Донбасу, але і Криму.