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    Порошенко змінив главу Миколаївської СБУ

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    Петро Порошенко - Порошенко змінив главу Миколаївської СБУ
    Петро Порошенко

    Президент призначив Юрія Пасічника начальником управління Служби безпеки України в Миколаївській області

    Президент України Петро Порошенко змінив керівника Миколаївського обласного управління Служби безпеки України.

    Відповідні укази він підписав у четвер, 30 серпня, повідомляє прес-служба глави держави.

     «Призначити Пасіка Юрія Івановича начальником управління Служби безпеки України в Миколаївській області», - йдеться в документі.

    Іншим указом президент звільнив із цієї посади Олексія Ляха.

    До слова, 27 серпня Порошенко перебував із робочим візитом у Миколаївській області.

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