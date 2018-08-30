Порошенко змінив главу Миколаївської СБУ
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Петро Порошенко
Президент призначив Юрія Пасічника начальником управління Служби безпеки України в Миколаївській області
Президент України Петро Порошенко змінив керівника Миколаївського обласного управління Служби безпеки України.
Відповідні укази він підписав у четвер, 30 серпня, повідомляє прес-служба глави держави.
«Призначити Пасіка Юрія Івановича начальником управління Служби безпеки України в Миколаївській області», - йдеться в документі.
Іншим указом президент звільнив із цієї посади Олексія Ляха.
До слова, 27 серпня Порошенко перебував із робочим візитом у Миколаївській області.