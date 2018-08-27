У Миколаєві запустили унікальну турбіну, яка не має аналогів у світі



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Петро Порошенко на запуску нового 32 МВт двигуна цивільного призначення у Миколаєві

Порошенко повідомив, що вже є внутрішні замовники на ці турбіни – «Укртрансгаз» та «Укргазвидобування»

У Миколаєві, на державному підприємстві «Зоря» – «Машпроект», випробували нову турбіну на 32 гігавата, яка не має аналогів у світі. Про це президент України Петро Порошенко повідомив під час робочої поїздки на Миколаївщину.

«Сьогодні відбулися тестові випробування нового агрегату, нової турбіни на 32 гігавата, яка не має аналогів у світі. Хто наші конкуренти – General Electric, Siemens та Rolls-Roycе. А ні, Rolls-Roycе не є конкурентом, бо в нього немає турбіни такої потужності, у них 25 гігават максимум. Я вас вітаю з тим, що випробування зараз, сьогодні, щойно пройшли успішно», - повідомив він.





Порошенко також повідомив, що вже є внутрішні замовники на ці турбіни – «Укртрансгаз» та «Укргазвидобування».