Порошенко зустрінеться з президентом Естонії
-
Розсилка
Керсті Кальюлайд приїде в Україну 22 травня
Президент України Петро Порошенко 22 травня проведе зустріч із президентом Естонії Керсті Кальюлайд, яка перебуватиме в Україні з офіційним візитом.
Про це повідомляє прес-служба Порошенка.
Офіційна церемонія зустрічі відбудеться перед Адміністрацією президента об 11:00. Зустріч з пресою запланована на 12:30.
За інформацією телеканалу 112, також заплановані зустрічі Кальюлайд з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, його заступницею Іванною Климпуш-Цинцадзе і спікером Верховної Ради України Андрієм Парубієм. Крім того, лідер Естонії виступить на бізнес-семінарі в Києві та поспілкується з місцевими підприємцями.
Також Кальюлайд також планує відвідати Східну Україну, зустрітися з головою Харківської ОДА і дізнатися про хід відновлення постраждалих під час бойових дій районів.
До слова, Порошенко анонсував вихід України з договорів СНД, які суперечать національним інтересам.