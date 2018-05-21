  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Порошенко зустрінеться з президентом Естонії

    • Розсилка
    Петро Порошенко та президент Естонії Керсті Кальюлайд
    Петро Порошенко та президент Естонії Керсті Кальюлайд

    Керсті Кальюлайд приїде в Україну 22 травня

    Президент України Петро Порошенко 22 травня проведе зустріч із президентом Естонії Керсті Кальюлайд, яка перебуватиме в Україні з офіційним візитом.

    Про це повідомляє прес-служба Порошенка.

    Офіційна церемонія зустрічі відбудеться перед Адміністрацією президента об 11:00. Зустріч з пресою запланована на 12:30.

    За інформацією телеканалу 112, також заплановані зустрічі Кальюлайд з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, його заступницею Іванною Климпуш-Цинцадзе і спікером Верховної Ради України Андрієм Парубієм. Крім того, лідер Естонії виступить на бізнес-семінарі в Києві та поспілкується з місцевими підприємцями.

    Також Кальюлайд також планує відвідати Східну Україну, зустрітися з головою Харківської ОДА і дізнатися про хід відновлення постраждалих під час бойових дій районів.

    До слова, Порошенко анонсував вихід України з договорів СНД, які суперечать національним інтересам.

    Читайте також
    Харків Петро Порошенко Володимир Гройсман Андрій Парубій Естонія політика Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ