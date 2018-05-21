Порошенко зустрінеться з президентом Естонії

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Петро Порошенко та президент Естонії Керсті Кальюлайд

Керсті Кальюлайд приїде в Україну 22 травня

Президент України Петро Порошенко 22 травня проведе зустріч із президентом Естонії Керсті Кальюлайд, яка перебуватиме в Україні з офіційним візитом.

Про це повідомляє прес-служба Порошенка.

Офіційна церемонія зустрічі відбудеться перед Адміністрацією президента об 11:00. Зустріч з пресою запланована на 12:30.

За інформацією телеканалу 112, також заплановані зустрічі Кальюлайд з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, його заступницею Іванною Климпуш-Цинцадзе і спікером Верховної Ради України Андрієм Парубієм. Крім того, лідер Естонії виступить на бізнес-семінарі в Києві та поспілкується з місцевими підприємцями.

Також Кальюлайд також планує відвідати Східну Україну, зустрітися з головою Харківської ОДА і дізнатися про хід відновлення постраждалих під час бойових дій районів.

До слова, Порошенко анонсував вихід України з договорів СНД, які суперечать національним інтересам.