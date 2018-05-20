Порошенко: Україна вийде з договорів СНД, які суперечать національним інтересам

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Україна уважно перегляне міжнародні договори, укладені в рамках СНД

Окрім припинення роботи в органах СНД Україна денонсує ті договори, які були укладені в рамках цієї організації, що суперечать національним інтересам. Про це заявив президент України Петро Порошенко на церемонії вшанування пам’яті жертв політичних репресій у Биківні на Київщині.

Глава держави нагадав, що вчора підписав указ, яким остаточно було припинено участь України в роботі статутних органів так званої Співдружності Незалежних Держав і закривається наше постійне представництво при цій організації.

«Україна, починаючи з Біловезької пущі, розглядала СНД як інструмент цивілізованого розлучення з імперією. Цивілізованого з російської вини не вийшло. Москва прагнула перетворити Співдружність на оновлену імперію, де б усі, як в старі радянські часи, звіряли годинники за Спаською вежею Кремля. Тому Україна не ратифікувала Статут СНД і так і не стала, і не збиралася ставати повноцінною учасницею СНД. Тепер ми уважно переглянемо всі міжнародні договори, укладені в рамках СНД, і вийдемо із тих, в яких знайдемо бодай найменшу невідповідність національним інтересам», - підкреслив президент.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко вважає своїм головним завданням остаточне виведення України з орбіти впливу Росії.

Порошенко впевнений, що Україна має мати свою автокефальну церкву, повністю незалежну від Москви.