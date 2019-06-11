Порошенко зустрівся з колишнім главою ЦРУ



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Петро Порошенко 11 червня у Києві провів зустріч з американським генералом Девідом Петреусом

Колишній президент подякував партнерам зі США за незмінну підтримку України

П’ятий президент України Петро Порошенко сьогодні, 11 червня, провів зустріч із колишнім главою ЦРУ США, генералом Девідом Петреусом.

«У ході зустрічі відзначив важливість збереження Україною руху до членства ЄС та НАТО», - йдеться у повідомленні.

Порошенко подякував партнерам зі США за незмінну підтримку України. «Вона є вкрай важливою для подальшого прогресу нашої держави, зміцнення стійкості України як передового форпосту на східному кордоні трансатлантичного світу», - написав п’ятий президент.

Девід Говелл Петреус: У 2007—2008 роках командувач Міжнародними об'єднаними збройними силами в Іраку. 2008—2010 роки — голова Центрального Командування Збройних сил США 2010—2011 роки — командувач Об'єднаними Збройними силами Коаліції в Афганістані. З вересня 2011 року до 9 листопада 2012 року обіймав посаду директора ЦРУ. Подав у відставку, за його твердженням, у зв'язку зі зрадою дружині. Відставку було прийнято президентом Б. Обамою 10 листопада 2012 року.

Раніше Порошенко заявив, що його команда має план як протягом 10 років Україні стати членом НАТО. За словами Порошенка, тільки членство в НАТО може стати гарантією безпеки для Української держави загалом і кожного громадянина. Політик наголосив, що виносити на референдум питання національної безпеки та оборони неприпустимо. «Якби я так діяв у 2014-му році, ворог був би або в Києві, або у Львові. Є теми, за якими референдуми проводити категорично шкідливо», – переконаний Порошенко.

Також Порошенко заявив, що першим завданням для його команди є звільнення Криму і Донбасу. Ще одне ключове завдання, за словами Петра Порошенка, – це створення умов для досягнення Україною критеріїв вступу до Європейського союзу.