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    Суспільство

    Порошенко заявив, що його команда має план як протягом 10 років Україні стати членом НАТО

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    За словами Порошенка, тільки членство в НАТО може стати гарантією безпеки для Української держави загалом і кожного громадянина - Порошенко заявив, що його команда має план як протягом 10 років Україні стати членом НАТО
    За словами Порошенка, тільки членство в НАТО може стати гарантією безпеки для Української держави загалом і кожного громадянина

    Виносити на референдум питання національної безпеки та оборони неприпустимо, - Порошенко

    Лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив, що його команда має чіткий план, як протягом найближчих 10 років Україні стати членом НАТО. Про це Порошенко заявив в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV, йдеться на партійному сайті.

    За словами Порошенка, тільки членство в НАТО може стати гарантією безпеки для Української держави загалом і кожного громадянина.

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    Політик наголосив, що виносити на референдум питання національної безпеки та оборони неприпустимо. «Якби я так діяв у 2014-му році, ворог був би або в Києві, або у Львові. Є теми, за якими референдуми проводити категорично шкідливо», – переконаний Порошенко.

    Лідер партії «Європейська солідарність» також заявив, що неприпустимо забороняти українським воїнам відкривати вогонь у відповідь на обстріли російсько-терористичних сил. «Українські воїни повинні мати право себе захистити», – наголосив Порошенко.

    Він нагадав, що рішення про, так звану, «блокаду» окупованих територій ухвалили, коли Путін запровадив рубльову зону на окупованих територіях і конфіскував на користь Російської Федерації майно, заводи і фабрики. «Конфіскував їх у держави Україна, у приватних власників. Ми сказали – поки ви не повернете це законними власникам, Україна не буде купувати продукцію, яка продукується вкраденими підприємствами. Вони вивели ці підприємства з податкової зони України. І це означає що все, що зароблять ці підприємства, піде на фінансування тероризму», – зазначив Порошенко.

    Якщо продовжити купувати продукцію незаконно конфіскованих українських підприємств – це призведе до легітимізації російської окупації Донбасу, переконаний Порошенко.

    «Тому я буду робити все можливе, для того щоб захистити Україну. Наша команда буде робити все, щоб допомогти новій владі не наробити помилок. Ми маємо захистити наш рух вперед до Північно-Атлантичного альянсу, не дати скасувати зміни до Конституції щодо НАТО та ЄС і розвернути нашу країну назад в бік російської імперії. Наша команда знає, як цього не допустити», – наголосив п’ятий президент України.

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