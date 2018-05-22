Порошенко зустрівся з президентом Естонії Керсті Кальюлайд

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За результатами переговорів заплановано підписання низки двосторонніх українсько-естонських документів

На площі перед будинком Адміністрації президента України відбулася офіційна церемонія зустрічі президента України Петра Порошенка з президентом Естонської Республіки пані Керсті Кальюлайд, яка перебуває в Україні з офіційним візитом.

Перед центральним входом до будинку Адміністрації президента та Будинку Городецького встановлено державні прапори України та Естонської Республіки та вишикувані воїни роти Почесної варти. Військовий оркестр виконав державні гімни Естонської Республіки та України.

Глави двох держав обійшли стрій воїнів роти Почесної варти. Після цього Президенти представили членів офіційних делегацій Естонської Республіки та України.

Воїни роти Почесної варти пройшли урочистим маршем перед Главами держав.

По завершенні офіційної церемонії зустрічі розпочалася зустріч президента України та президента Естонської Республіки «віч-на-віч», після якої відбудуться українсько-естонські переговори під головуванням президентів.

За результатами переговорів заплановано підписання низки двосторонніх українсько-естонських документів.