Естонія та Швеція проведуть спільні військові навчання

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Естонські військові

Польоти будуть здійснюватися цілодобово - як над територією Швеції, так і над територією Естонії

Збройні сили Швеції в кінці травня проведуть щорічні військові навчання, в яких вперше братимуть участь естонські ВВС.

Про це повідомляє DW з посиланням на прес-службу армії Естонії.

«Після відновлення незалежності це будуть перші навчання, що проводяться спільно ВВС Естонії та Швеції», - заявив виконуючий обов'язки командувача ВПС Естонії Рійво Валге.

Навчання він назвав «цікавим викликом» і «можливістю відпрацювати співробітництво у сфері оборони».

На авіабазу під Таллінном повинна прибути шведська ескадра з восьми літаків, на якій будуть дислоковані близько 100 шведських військовослужбовців. Польоти будуть здійснюватися цілодобово - як над територією Швеції, так і над територією Естонії.

Навчальні повітряні бої пройдуть тільки в повітряному просторі Швеції.

До слова, найпотужніші літаки США не будуть брати участь у військових навчаннях із Південною Кореєю