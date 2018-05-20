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    Естонія та Швеція проведуть спільні військові навчання

    • Розсилка
    Естонські військові
    Естонські військові

    Польоти будуть здійснюватися цілодобово - як над територією Швеції, так і над територією Естонії

    Збройні сили Швеції в кінці травня проведуть щорічні військові навчання, в яких вперше братимуть участь естонські ВВС.

    Про це повідомляє DW з посиланням на прес-службу армії Естонії.

    «Після відновлення незалежності це будуть перші навчання, що проводяться спільно ВВС Естонії та Швеції», - заявив виконуючий обов'язки командувача ВПС Естонії Рійво Валге.

    Навчання він назвав «цікавим викликом» і «можливістю відпрацювати співробітництво у сфері оборони».

    На авіабазу під Таллінном повинна прибути шведська ескадра з восьми літаків, на якій будуть дислоковані близько 100 шведських військовослужбовців. Польоти будуть здійснюватися цілодобово - як над територією Швеції, так і над територією Естонії.

    Навчальні повітряні бої пройдуть тільки в повітряному просторі Швеції.

    До слова, найпотужніші літаки США не будуть брати участь у військових навчаннях із Південною Кореєю

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