Порошенко перевів на іншу роботу чиновника, який відповідає за переговори про автокефалію



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Ростислав Павленко

Павленко призначений директором Національного інституту стратегічних досліджень

Президент України Петро Порошенко звільнив Ростислава Павленка з посади заступника глави Адміністрації президента і призначив його директором Національного інституту стратегічних досліджень.

Про це йдеться в указах президента №220 та 221 від 30 липня.

Павленко був заступником голови Адміністрації з грудня 2014 року і відповідав за питання гуманітарної політики. До цього був депутатом Верховної Ради 7-го скликання від партії УДАР.

Попередній директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін указом №219/2018 звільнений у зв'язку з «переходом на роботу до Національної академії наук». Він був директором Інституту стратегічних досліджень з серпня 2014 року. Крім того, Горбулін є позаштатним радником Порошенка.

Сам Павленко стверджує, що продовжить опікуватися питанням автокефалії і після переходу на нову роботу.

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