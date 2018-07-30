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    Порошенко перевів на іншу роботу чиновника, який відповідає за переговори про автокефалію

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    Ростислав Павленко - Порошенко перевів на іншу роботу чиновника, який відповідає за переговори про автокефалію
    Ростислав Павленко

    Павленко призначений директором Національного інституту стратегічних досліджень

    Президент України Петро Порошенко звільнив Ростислава Павленка з посади заступника глави Адміністрації президента і призначив його директором Національного інституту стратегічних досліджень.

    Про це йдеться в указах президента №220 та 221 від 30 липня.

    Павленко був заступником голови Адміністрації з грудня 2014 року і відповідав за питання гуманітарної політики. До цього був депутатом Верховної Ради 7-го скликання від партії УДАР.

    Попередній директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін указом №219/2018 звільнений у зв'язку з «переходом на роботу до Національної академії наук». Він був директором Інституту стратегічних досліджень з серпня 2014 року. Крім того, Горбулін є позаштатним радником Порошенка.

    Сам Павленко стверджує, що продовжить опікуватися питанням автокефалії і після переходу на нову роботу.

    Читайте також інтерв’ю Павленка «Главкому»:  Заступник голови Адміністрації президента Ростислав Павленко: Москва кинула виклик вселенському православ’ю

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