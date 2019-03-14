Порошенко звільнив голову Служби зовнішньої розвідки



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Божко був призначений на посаду голови Служби зовнішньої розвідки у вересні 2017 року

Указ про звільнення Божка 14 березня оприлюднений на сайті президента

Президент Петро Порошенко звільнив голови Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка.

Про це свідчить указ, оприлюднений на сайті президента у четвер, 14 березня.

Як відомо, Божок був призначений на дану посаду у вересні 2017 року.

Служба зовнішньої розвідки – державний орган, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.

Нагадаємо, восени 2018 року керівництво Служби зовнішньої розвідки потрапило у скандал.

Департамент контррозвідки Служби безпеки підтвердив, що цивільна дружина і донька першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка мають громадянство Російської Федерації.

Напередодні вийшло журналістське розслідування, в якому стверджувалося, що сім’я Семочка, попри відсутність значних доходів в останні роки, володіє елітними будинками під Києвом загальною вартістю близько $8 млн, або 224 млн грн. Також журналісти повідомили, що найближчі родичі українського топ-розвідника мають російське громадянство.

В НАБУ відкрили проти Семочка кримінальне провадження із формулюванням «на підставі звинувачень в отриманні хабара».

В свою чергу Семочко подав судовий позов до команди журналістів-розслідувачів програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Голова Служби зовнішньої розвідки Єгор Божко заявив тоді, що не бачить підстав для звільнення чи відсторонення свого першого заступника Сергія Семочка після того, як Служба безпеки підтвердила російське громадянство його родичів.