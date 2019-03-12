Порошенко звільнив посла України в Узбекистані



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Петро Порошенко підписав указ про звільнення посла в Узбекистані

Савченко обіймав посаду надзвичайного і повноважного посла України в Узбекистані з 2010 року

Президент України Петро Порошенко звільнив Юрія Савченка з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Узбекистан.

Про це йдеться в указі президента.

Відповідний указ від 12 березня 2019 року опублікований на офіційному сайті президента України.

«Звільнити Савченка Юрія Васильовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Узбекистан«, - йдеться в документі.

65-річний Савченко обіймав посаду надзвичайного і повноважного посла України в Узбекистані з 2010 року.

Зазначимо, 7 грудня президент України звільнив Олександра Овчарова з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Сенегал і за сумісництвом посла в Габонській Республіці, Республіці Кот-д'Івуар і Республіці Ліберія.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко представив нового заступника секретаря СНБО Сергія Кривоноса, який балотувався на посаду президента України на виборах 2019, але зняв свою кандидатуру на користь Петра Порошенка.