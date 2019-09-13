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    ﻿Пошкодили око: у Харкові облили зеленкою Донія

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    ﻿Пошкодили око: у Харкові облили зеленкою Донія

    Доній заявив про напад через лекцію про толерантність у національній ідеї

    Колишній народний депутат та політичний експерт Олександр Доній заявив про напад через лекцію «Толерантність як складова національної української ідеї» в Харкові.

    Про це Доній написав у Facebook.

    «Вперше мене в житті облили зеленкою. Пошкодили око. Люди, які думають, що вони боряться за Україну. А насправді вони нищать Україну зсередини. Не сподобалося слово «толерантність» в українській національній ідеї. Це те, про що я пишу і кажу. Внутрішня агресія допомагає [президенту Росії Володимиру] Путіну колоти і колошматити Україну. Хотілося б, щоб око одужало», – повідомив політик.

    Представники радикальної організації «Правий сектор / Харківщина» написали у Facebook, що вони разом із організацією «Традиція та порядок» хотіли прийти на лекцію, проте їх не пустили організатори.

    «Після того на скандальновідомого Олеся Донія, який викликався бути лектором на ЛГБТ-тусовці, вилився флакон зеленки. Мабуть, він хотів тим показати, що він теж легко змінює кольори за гроші грантодавців», – заявили праворадикали.

    Поліція не коментувала інцидент.

    У травні Україна посіла 35-е місце серед 49 країн Європи в рейтингу захисту прав ЛГБТ, який склала правозахисна група ILGA-Europe.

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