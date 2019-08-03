Посилені заходи безпеки: перед приїздом Зеленського до Трускавця «слуг народу» змусили роззутися



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вибухотехніки перевіряють каналізаційні люки і внутрішню частину лайтбоксів у центрі Трускавця

У готелі Rixos у Трускавці, де сьогодні чекають на президента Володимира Зеленського, посилені заходи безпеки.



У готелі встановлені рамки, працівники УДО навіть просять майбутніх депутатів від «Слуги народу» роззутися.

"Удошники" роззули депутатів Зеленського в готелі Ріксос pic.twitter.com/soJABDQETb — Українська правда (@ukrpravda_news) 3 августа 2019 г.

Крім того, вибухотехніки перевіряють каналізаційні люки і внутрішню частину лайтбоксів у центрі Трускавця.

Разом з тим, невідомо достеменно, чи прибуде глава держави до Трускавця. Сьогодні Зеленський здійснює робочу поїздку до Львівської області.