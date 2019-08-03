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    Посилені заходи безпеки: перед приїздом Зеленського до Трускавця «слуг народу» змусили роззутися

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    Посилені заходи безпеки: перед приїздом Зеленського до Трускавця «слуг народу» змусили роззутися

    Вибухотехніки перевіряють каналізаційні люки і внутрішню частину лайтбоксів у центрі Трускавця

    У готелі Rixos у Трускавці, де сьогодні чекають на президента Володимира Зеленського, посилені заходи безпеки.

    У готелі встановлені рамки, працівники УДО навіть просять майбутніх депутатів від «Слуги народу» роззутися.

    Крім того, вибухотехніки перевіряють каналізаційні люки і внутрішню частину лайтбоксів у центрі Трускавця.

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    Разом з тим, невідомо достеменно, чи прибуде глава держави до Трускавця. Сьогодні Зеленський здійснює робочу поїздку до Львівської області.

    Українська правда Twitter
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