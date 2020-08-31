Посилення карантину в Івано-Франківську: мер відмовився зупинити громадський транспорт



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Транспорт рухатиметься в режимі спецперевозок

В Івано-Франківську, не дивлячись на посилення карантину, не зупинятимуть громадський транспорт. Місто зараз в «червоній« зоні епідемічної небезпеки через коронавірус.

Про це сказав мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі обласного телеканалу.

За його словами, рішення про «червоній» зоні для міста - суб'єктивне і політично мотивоване.

«Тому звертаюся до франківців: не мовчати, діяти законними методами, для нас дуже важливо сьогодні показати свою позицію», - заявив мер міста.

Він додав, що громадський транспорт продовжить свою роботу, незважаючи на жорсткість карантину.

«Громадський комунальний і некомунальний приватний транспорт буде діяти в режимі звичайних маршрутів, але з табличкою «спецперевезення«. Таке рішення сьогодні прийнято», - зазначив Марцінків.