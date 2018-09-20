Посол Канади розкритикував антиросійське рішення Львівської облради



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Роман Ващук вважає заборону російськомовного культурного продукту на Львівщині дискримінаційною

Посол Канади в Україні Роман Ващук розкритикував рішення Львівської обласної ради заборонити російськомовний культурний продукт в регіоні, назвавши це рішення дискримінаційним.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Заборона Львівської області, як це сформульовано, є упередженою, дискримінаційною, і це просто дурниця. І я кажу це як діаспорний носій української мови та послідовний борець за позитивні дії щодо культурних продуктів цією мовою, а також за різноманіття», - зазначив Ващук.

Раніше повідомлялося, що Львівська обласна рада більшістю голосів ухвалила рішення про введення мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області.

Відповідне рішення на засіданні облради 18 вересня підтримали 57 депутатів із 84.

Джерело: Європейська правда