Посол Палестини в Росії зробив гучну заяву щодо Криму



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Абдель Хафіз Нофаль зауважив, що палестинські делегації неодноразово відвідували Кримський півострів

Посол Палестини в Росії не виключає офіційного визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії.

Про це дипломат заявив у інтерв’ю російському виданню «Известия».

Абдель Хафіз Нофаль заявив, що керівництво Палестини підтримує Росію у питанні легітимності проведеного у 2014 році референдуму в Криму. Він підкреслив, що право народів на самовизначення є «невід'ємним для всіх без винятку».

«Наша позиція на цю тему досить чітка. Ми прекрасно розуміємо, що сталося в Криму, і ми підтверджуємо нашу позицію підтримати дії Росії з цього питання. Ми виступаємо за наше право на самовизначення і вважаємо, що і будь-який інший народ має таке право», - заявив палестинський дипломат.

Він додав, що офіційне визнання Криму російським може послідувати «в результаті обговорення нагальних питань на двосторонній основі».

Абдель Хафіз Нофаль зауважив, що палестинські делегації неодноразово відвідували Кримський півострів.

Раніше повідомлялося, що Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала в окупованому Криму 62 випадки порушень прав людини.

Джерело: Європейська правда