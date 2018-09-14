В окупованому Криму зафіксували 62 випадки порушень прав людини



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Місія ООН задокументувала 81 випадок порушень прав людини, жертвами яких стали 167 осіб

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні представила доповідь щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь в період з 13 вересня 2017 року по 30 червня 2018 року. За вказаний період зафіксовано 62 випадки порушень прав людини.

Звіт опублікований на сайті Управління верховного комісара ООН з прав людини.

Місія ООН задокументувала 81 випадок порушень прав людини, жертвами яких стали 167 осіб. 62 випадки відбулися в звітний період з 13 вересня 2017-го до 30 червня 2018 року.

Представники окупаційної «влади» РФ у Криму порушили права на належну правову процедуру і справедливий суд відносно 94 осіб: в певних випадках «вироки були винесені як покарання за політичне інакомислення».

У звітному періоді мали місце 19 безпідставних арештів і 4 випадки викрадень.

«Крім того, в 11 випадках насильницьких зникнень, які мали місце до звітного періоду, станом на 30 червня 2018 року жертви досі є зниклими безвісти», — йдеться в доповіді.

Також у звіті зазначені сім випадків катування щодо затриманих.

Місія підтвердила 13 випадків переміщення до РФ затриманих у Криму українських громадян для участі у засіданні суду, або для відбуття покарання. Водночас зазначається, що фактична кількість таких випадків може бути значно більшою, адже окупаційна «влада» не оприлюднює дані щодо таких переміщень.

Загалом, в звіті також йдеться про «порушення основоположних свобод, зокрема свободи мирних зібрань, вираження думок, об’єднання та релігії», а також свободи пересування, охорони здоров’я, освіти і права власності.