Посол Росії у Британії продовжує наполягати, що РФ нікого не труїла «Новачком» в Емсбері



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Чарлі Роулі і посол РФ Олександр Яковенко Фото Sunday Mirror

Отруєний «Новачком» британець запитав посла РФ, хто вбив його подругу

Отруєний в Еймсбері нервово-паралітичною речовиною «Новачок» британець Чарлі Роулі зустрівся з послом Росії у Великій Британії Олександром Яковенком. Посол заявив, що за отруєннями «Новічком» в Солсбері і Еймсбері стоїть не Росія, інакше ніхто не вижив би. Про це пише Sunday Mirror.

Як повідомляється, 90-хвилинна зустріч в російському посольстві відбулася після того, як Яковенко погодився відповісти на питання Роулі з приводу смерті його подруги, 44-річної Дон Стерджесс.

Їй в руки потрапив «Новачок», замаскований під духи, сім днів по тому вона померла.

Роулі теж зазнав дії речовини, але вижив після 10 днів у комі. «Я пішов і спитав їх: «Чому ваша країна вбила мою дівчину?», – розповів Роулі.

«Але я не отримав жодної відповіді. Я тільки отримав російську пропаганду. Посол продовжував говорити, що речовина безумовно не було «Новачком», який вони зробили, тому що, якби це було так, це вбило б усіх», – сказав він.

«Мені сподобався посол, але я подумав, що дещо з того, що він сказав у спробі виправдати Росію, було безглуздим. Я радий, що зустрівся з ним, і відчуваю, що дізнався дещо, чого не знав раніше. Але я досі думаю, що Росія здійснила атаку», – заявив Роулі.