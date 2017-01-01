Посол США в РФ назвав умову для скасування санкцій проти Москви

США ввели санкції відносно Росії через ситуацію в Україні, тому що «це питання міжнародного права і територіальної цілісності»

Посол США в Росії Джон Хантсман заявив, що американські санкції відносно Москви будуть зняті після вирішення українського питання. Головне завдання, за словами Хантсмана - зупинити насильство на Донбасі. «Якщо ми зможемо вирішити питання з Україною, а саме - прийти до домовленості, яка влаштує обидві сторони, ми отримаємо позитивний



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Посол США в Росії Джон Хантсман

США ввели санкції відносно Росії через ситуацію в Україні, тому що «це питання міжнародного права і територіальної цілісності»

Посол США в Росії Джон Хантсман заявив, що американські санкції відносно Москви будуть зняті після вирішення українського питання. Головне завдання, за словами Хантсмана - зупинити насильство на Донбасі.

«Якщо ми зможемо вирішити питання з Україною, а саме - прийти до домовленості, яка влаштує обидві сторони, ми отримаємо позитивний результат», - сказав Хантсман в інтерв'ю одному з російських телеканалів.

Він додав, що США ввели санкції відносно Росії через ситуацію в Україні, тому що «це питання міжнародного права і територіальної цілісності», які важливі для Вашингтона і всього світового співтовариства.

Хантсман розповів, що метою його роботи в Росії є рух вперед у процесі нормалізації відносин між Москвою і Вашингтоном. Посол вважає, що у Росії і США багато спільного.

«На концерті, в лабораторії або в космосі – у нас чудові стосунки. А в політиці і іноді в дипломатії ми так не співпрацюємо. І нам добре б взяти приклад, як ми будуємо мости у сфері науки, культури, технологій», - сказав дипломат.

Джерело: УНІАН