Посол США в РФ назвав умову для скасування санкцій проти Москви
- Сьогодні, 02:54
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США ввели санкції відносно Росії через ситуацію в Україні, тому що «це питання міжнародного права і територіальної цілісності»
Посол США в Росії Джон Хантсман заявив, що американські санкції відносно Москви будуть зняті після вирішення українського питання. Головне завдання, за словами Хантсмана - зупинити насильство на Донбасі.
«Якщо ми зможемо вирішити питання з Україною, а саме - прийти до домовленості, яка влаштує обидві сторони, ми отримаємо позитивний результат», - сказав Хантсман в інтерв'ю одному з російських телеканалів.
Він додав, що США ввели санкції відносно Росії через ситуацію в Україні, тому що «це питання міжнародного права і територіальної цілісності», які важливі для Вашингтона і всього світового співтовариства.
Хантсман розповів, що метою його роботи в Росії є рух вперед у процесі нормалізації відносин між Москвою і Вашингтоном. Посол вважає, що у Росії і США багато спільного.
«На концерті, в лабораторії або в космосі – у нас чудові стосунки. А в політиці і іноді в дипломатії ми так не співпрацюємо. І нам добре б взяти приклад, як ми будуємо мости у сфері науки, культури, технологій», - сказав дипломат.Нагадаємо, за інформацією Reuters, США і РФ вели переговори про зняття санкцій проти Москви після перемоги на президентських виборах Дональда Трампа.
Джерело: УНІАН